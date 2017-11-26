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США помогут грузинским спецслужбам в расследовании событий в Тбилиси


26.11.2017   19:01
Руководитель службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что американская сторона подключилась к расследованию после контртеррористической спецоперации в Тбилиси, передает РИА Новости.

"Я не могу разглашать детали спецоперации, исходя из интересов следствия. Могу сказать одно: в дело подключились наши стратегические партнеры — американская сторона и ее соответствующие службы. У них много специалистов с большим опытом как в экспертном, так и в следственном направлении. Мы ведем расследование совместно", - заявил Гомелаури журналистам.

В ночь на 22 ноября на окраине Тбилиси началась контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. Предполагаемые террористы оказывали сопротивление правоохранителям 20 часов. По итогам спецоперации трое подозреваемых в терроризме ликвидированы, один задержан. Адвокат задержанного неоднократно заявлял, что его подзащитный является гражданином России и что он не причастен к террористической деятельности.






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