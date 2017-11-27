Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США


27.11.2017   10:40
Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95) в воскресенье вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время корабль Военно-Морских Сил США типа "Арли Берк", оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

В августе текущего года эсминец "Джеймс Уильямс" побывал в Балтийском море. Американский корабль, в частности, посетил Ригу.

"Джеймс Уильямс" зашел в Черноморье по пути из Красного моря, где в середине ноября он побывал с визитом в саудовском порту Джидда.

Как сообщалось, 19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-"невидимка" ВМС Франции "Лафайет" (La Fayette).

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях. В марте 2015 года он посещал Одессу.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна