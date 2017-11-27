Спецоперация в Тбилиси была проведена с целью нейтрализации Чатаева - Давид Макашвили

27.11.2017 12:23 Полковник Давид Макашвили, бывший участник АТО и членом личной охраны экс-президента Михеила Саакашвили, убежден, что контртеррористическая операция в Тбилиси была запланирована именно для нейтрализации Ахмеда Чатаева.



"У меня эта информация от чеченского друга, проживающего сейчас в Австрии, городе Вене. Я познакомился с ним два года назад в Украине, он воевал добровольцем на украинской стороне. Вечером той операции он позвонил и сказал мне, что член охраны Чатаева был его другом детства, несколько дней назад он говорил с ним, и тот сказал, что вместе с Чатаевым находится в Тбилиси. Потом он позвонил мне и сказал, что в ходе этой операции ликвидировали Чатаева и двух членов его охраны"- заявил Давид Макашвили в интервью "Имедис квира".



Воскресная передача телекомпании "Имеди", "Имедис квира", раздобыла фото, которые с большой вероятностью были сняты на месте спецоперации. Предположительно на фото видны останки Ахмеда Чатаева. Предполагают, что Чатаев и является тем, кто взорвал себя в квартире во время спецоперации.



Спецоперация, которая длилась 20 часов, закончилась вечером 22 ноября. По информации Службы государственной безопасности, был задержан 1, и ликвидированы три подозреваемых в терроризме.



В ходе спецоперации во время столкновения между правоохранителями и подозреваемыми один спецназовец погиб, четыре получили ранения разной степени тяжести.



Квартира, в которой проживали подозреваемые в терроризме, принадлежит жителю Панкисского ущелья Аслану Джабраилову. Сдать квартиру ему помог шурин Ризван Горнакашвили, который задержан по обвинению в связи с террористической организацией.



Спецоперация по улице Монаха Габриэла Салоси в Тбилиси началась ночью 21 ноября.

















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