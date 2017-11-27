Подозреваемые в терроризме въехали в Грузию легально на автомашине спецслужб - Элисо Киладзе

27.11.2017 15:07 Задержанный во время спецоперации по улице Бери Габриэл Салоси отрицает причастность к терроризму, хотя признает, что имел огнестрельное оружие. Об этом, как рассказал Народный защитник Грузии Уча Нануашвили, задержанный заявил посетившим его представителям офиса омбудсмена.



По информации Нануашвили, кроме того, что задержанный отрицает какую-либо связь с терроризмом, он также утверждает, что не был знаком с лицами, против которых проводилась спецоперация.



«Он говорит, что был знаком только с одним человеком, и соответственно, проявил интерес к вопросам о правовых механизмах своей защиты, информацию о чем мы ему и предоставили», — сообщил Нануашвили.



По его же пояснению, следствие должно дать ответы на все вопросы, которые возникли в связи с этой конкретной спецоперацией.



«Как попал на территорию Грузии, скажем, тот же Чатаев. Эти вопросы, разумеется, существуют, и надеюсь, в ближайшие дни соответствующие органы представят обществу более детальную информацию»- заявил омбудсмен.



По информации главного редактора газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, лица, ставшие целью контртеррористической операции, въехали на территорию Грузии два месяца назад легально, с грузинскими паспортами, и на машинах грузинских спецслужб. По информации Киладзе, у задержанной в ходе операции личности были обнаружены пять разных паспортов, в том числе паспорт Грузии.



"После того, как пала Ракка (Сирия - ред.), разные влиятельные лидеры Исламского халифата, оставшиеся в живых, ушли на дно, перешли в подполье, чтобы перезимовать, и затем весной либо покинуть страну, либо найти более безопасное убежище. Что стало причиной начала спецоперации?! Причиной стала информация, полученная антитеррористической службой независимо от СГБ, задержавшей несколькими днями ранее того, кого сегодня держат в Модуле. Вы думаете, нам сознательно не раскрывают кто этот человек? Отнюдь! Его личность в действительности не идентифицирована. Сам он не называет свое имя и фамилию, и по моей информации, у него пять разных паспортов, в том числе один грузинский. Ссылаясь на мою информацию, аргументированно могу сказать, что он въехал в Грузию два месяца назад с грузинским паспортом. Въехал через таможню Сарпи, вполне легально, на автомашине, принадлежащей спецслужбам, конкретней Департаменту контрразведки, и они прошли только паспортную проверку, и все"- заявила Элисо Киладзе в интервью «P.S.» телеканала «Рустави 2».

















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