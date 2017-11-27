Установлена личность задержанного по делу о терроризме

27.11.2017 17:56 Установлена личность задержанного в ходе антитеррористической спецоперации в Тбилиси. Как сообщает телеканал "Имеди", им оказался Саед Дудаев.



Ранее распространялась информация, что задержанным является участник лапанкурской спецоперации 2010 года, этнический чеченец Сухо Дудаев.



Дело задержанного рассматривает судья Георгий Миротадзе, однако пока не известно, когда состоится процесс.



Напомним, Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении задержанного в ходе спецоперации по улице Бери Габриэл Салоси. Сторона защиты обжаловала решение суда в Апелляционном суде.



Спецоперация в Исани длилась более чем 20 часов. По информации СГБ Грузии, в результате проведенных мероприятий задержан один, и ликвидированы три члена преступной группы.

















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