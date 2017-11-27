США помогут Грузии в расследовании дела в связи со спецоперацией в Тбилиси

27.11.2017 18:38 Американская сторона предложила помощь грузинской стороне в расследовании дела в связи с проведенной в Тбилиси недавно спецоперацией против подозреваемых в терроризме. Об этом рассказал посол США Ян Келли.



Посол отметил, что важно провести совместное расследование, поскольку дело касается международного терроризма.



"В связи с данным следствием мы предложили техническую помощь. Мы это уже обеспечиваем. Это тот вопрос, который касается каждого из нас. Это вопрос международного терроризма. Грузия наш партнер. Разумеется, мы готовы оказать Грузии любую помощь. Важно, чтобы мы делились информацией, сотрудничали. Это очень важный вопрос, над которым мы вместе работаем. Я рад, что сотрудничество между Грузией и США с точки зрения безопасности является продуктивным"- заявил Ян Келли.



Касательно распространенной информации, что среди ликвидированных в ходе спецоперации, возможно, был Ахмед Чатаев, по словам посла, это следует установить "на сто процентов".



"Касательно того, был ли это Ахмед Чатаев, необходимо сначала установить это на сто процентов. Разумеется, существует много вопросов. Мы хотим узнать, что произошло, и поставить вопросы. США, эксперты Федерального бюро расследования включились в расследование. Правительству Грузии надо уточнить, о какой помощи идет разговор"- отметил посол.

















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