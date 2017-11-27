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Жена Ахмеда Чатаева может быть в Панкисском ущелье


27.11.2017   21:34
Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе утверждает,ч то жена Ахмеда Чатаева, Аина Маргошвили, находится в Панкисском ущелье.

По ее слвоам, дней десять назад Аина Маргошвили направлялась в Турцию, но в аэропорту ее не пропустили".

Данную информацию подтверждает еще один журналист Гела Мтивлишвили. В интервью "ТВ "Пирвели" он отметил, что Аина Маргошвили с сыном, которому примерно 5 лет, находились в Грузии и пытались покинуть страну, но им это не удалось.

"Аина Маргошвили является жительницей села Дуиси и я ее лично знаю. У нее с Ахмедом Чатаевым есть сын пяти или шести лет, и по моей информации, Аина Маргошвили пыталась вместе с сыном выехать за границу, но им это не удалось. К сожалению, я не смог уточнить это у Маргошвили, не предоставилась возможность", - заявляет Мтивлишвили.

Следует отметить, что на следующий день после проведения спецоперации в Тбилиси в Кобулети, в съемной квартире, была задержана женщина по обвинению в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств в большом количестве. Есть версия, что эта женщина причастна к ликвидированным в ходе спецоперации в Тбилиси лицам.






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