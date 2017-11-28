Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сесиашвили: Уверяю, что никаких два человека не сбегали, это ложь


28.11.2017   10:30
Уверяю, что никакие два человека не сбежали, это ложь, - так откликнулся председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили на распространенную информацию о том, что, что после спецоперации, проведенной на улице монаха Габриэла в Тбилиси, двум человекам удалось сбежать, и следствие ищет их до сих пор.

Читайте также: Двум подозреваемым удалось сбежать из квартиры, которую штурмовали спецназовцы - источник Р2

«Хочу всех заверить в том, что абсолютно на все вопросы будут даны ответы, поэтому высказанные оппозицией подозрения абсолютно безосновательны. В данном случае мы должны дать возможность следствию провести определенные процедуры. Известно, что и американские партнеры подключены, что само по себе повышает эффективность расследования... Хочу призвать всех, чтобы какие-то узкопартийные выпады, интересы были отставлены в сторону, ради того, чтобы общим интересом нашей страны были мир, стабильность и безопасность. На все нужно свое время, следствию тоже нужно время... Подчеркну, что следствие проходит очень интенсивно. Наши спецслужбы работают в течение 24 часов», - заявил Сесиашвили.

Что касается распространенной информации о том, что с места спецоперации сбежали два человека, Ираклий Сесиашвили, обращаясь к СМИ отметил, что распространение любой ложной или неуточненной информации, может нанести стране очень серьезный вред.

«Уверяю, что никакие два человека не сбежали. Это ложь. Хочу подчеркнуть, что высказывание своих подозрений в медиа, опираясь на какую-то там информацию, весьма опасное поведение. Это вредит не политически кому-то, а стране. Поэтому воздержитесь, тем более, что это сеет в обществе определенный страх...», - отметил в частности, Сесиашвили.

Читайте также: Чатаев действительно хотел приехать в Грузию - Умар Идигов

Что же касается того, не будет ли обсуждаться этот вопрос в рамках группы доверия, по заявлению Ираклия Сесиашвили, группа доверия проведет сегодня первую организационную встречу, на которой будет определен план действий на будущее, а также будут обсуждены многие вопросы.

«У меня в ближайшее время будет встреча с руководством СГБ. Естественно, я, в общем, хочу узнать о том, в каком процессе следствие и, исходя из этого, мы обсудим, когда и в какой форме может быть проведено обсуждение по этому вопросу», - заявил Сесиашвили.

Он также выразил сожаление в связи с гибелью спецназовца в ходе спецоперации и пособолезновал его семье.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии встретился с вице–президентом EBRD
В сборку электроавтобусов в Грузии планируется вложить 5 млн. долларов
Регуляции микрофинансового сектора ужесточаются
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с порезавшим себя подозреваемым
Вопрос о выдаче Саакашвили не является "предметом дискуссий" между Киевом и Тбилиси -посол Украины в Грузии
Гройсман: Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна