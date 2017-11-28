Сесиашвили: Уверяю, что никаких два человека не сбегали, это ложь

28.11.2017 10:30



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«Хочу всех заверить в том, что абсолютно на все вопросы будут даны ответы, поэтому высказанные оппозицией подозрения абсолютно безосновательны. В данном случае мы должны дать возможность следствию провести определенные процедуры. Известно, что и американские партнеры подключены, что само по себе повышает эффективность расследования... Хочу призвать всех, чтобы какие-то узкопартийные выпады, интересы были отставлены в сторону, ради того, чтобы общим интересом нашей страны были мир, стабильность и безопасность. На все нужно свое время, следствию тоже нужно время... Подчеркну, что следствие проходит очень интенсивно. Наши спецслужбы работают в течение 24 часов», - заявил Сесиашвили.



Что касается распространенной информации о том, что с места спецоперации сбежали два человека, Ираклий Сесиашвили, обращаясь к СМИ отметил, что распространение любой ложной или неуточненной информации, может нанести стране очень серьезный вред.



«Уверяю, что никакие два человека не сбежали. Это ложь. Хочу подчеркнуть, что высказывание своих подозрений в медиа, опираясь на какую-то там информацию, весьма опасное поведение. Это вредит не политически кому-то, а стране. Поэтому воздержитесь, тем более, что это сеет в обществе определенный страх...», - отметил в частности, Сесиашвили.



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Что же касается того, не будет ли обсуждаться этот вопрос в рамках группы доверия, по заявлению Ираклия Сесиашвили, группа доверия проведет сегодня первую организационную встречу, на которой будет определен план действий на будущее, а также будут обсуждены многие вопросы.



«У меня в ближайшее время будет встреча с руководством СГБ. Естественно, я, в общем, хочу узнать о том, в каком процессе следствие и, исходя из этого, мы обсудим, когда и в какой форме может быть проведено обсуждение по этому вопросу», - заявил Сесиашвили.



Он также выразил сожаление в связи с гибелью спецназовца в ходе спецоперации и пособолезновал его семье.





Уверяю, что никакие два человека не сбежали, это ложь, - так откликнулся председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили на распространенную информацию о том, что, что после спецоперации, проведенной на улице монаха Габриэла в Тбилиси, двум человекам удалось сбежать, и следствие ищет их до сих пор.«Хочу всех заверить в том, что абсолютно на все вопросы будут даны ответы, поэтому высказанные оппозицией подозрения абсолютно безосновательны. В данном случае мы должны дать возможность следствию провести определенные процедуры. Известно, что и американские партнеры подключены, что само по себе повышает эффективность расследования... Хочу призвать всех, чтобы какие-то узкопартийные выпады, интересы были отставлены в сторону, ради того, чтобы общим интересом нашей страны были мир, стабильность и безопасность. На все нужно свое время, следствию тоже нужно время... Подчеркну, что следствие проходит очень интенсивно. Наши спецслужбы работают в течение 24 часов», - заявил Сесиашвили.Что касается распространенной информации о том, что с места спецоперации сбежали два человека, Ираклий Сесиашвили, обращаясь к СМИ отметил, что распространение любой ложной или неуточненной информации, может нанести стране очень серьезный вред.«Уверяю, что никакие два человека не сбежали. Это ложь. Хочу подчеркнуть, что высказывание своих подозрений в медиа, опираясь на какую-то там информацию, весьма опасное поведение. Это вредит не политически кому-то, а стране. Поэтому воздержитесь, тем более, что это сеет в обществе определенный страх...», - отметил в частности, Сесиашвили.Что же касается того, не будет ли обсуждаться этот вопрос в рамках группы доверия, по заявлению Ираклия Сесиашвили, группа доверия проведет сегодня первую организационную встречу, на которой будет определен план действий на будущее, а также будут обсуждены многие вопросы.«У меня в ближайшее время будет встреча с руководством СГБ. Естественно, я, в общем, хочу узнать о том, в каком процессе следствие и, исходя из этого, мы обсудим, когда и в какой форме может быть проведено обсуждение по этому вопросу», - заявил Сесиашвили.Он также выразил сожаление в связи с гибелью спецназовца в ходе спецоперации и пособолезновал его семье.











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