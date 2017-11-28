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Не исключено, что Чатаева заманили в Грузию - правозащитник


28.11.2017   11:00
Не исключено, что Чатаева заманили в Грузию с участием международного антитеррористического центра - заявил правозащитник Гела Николеишвили в передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс" комментируя спецоперацию, проведенную в Тбилиси.

Он предполагает, что целью могло быть задержание Чатаева, поскольку он обладает очень большой информацией.

"Но это задержание и арест не удалось осуществить. Не знаю, почему у них была иллюзия, что он сдастся живым. Потом планы изменились. Это не было похоже на спланированную операцию, спланированная операция не длится 20 часов"- заявил Гела Николеишвили.

Он отметил, что насколько ему известно, Ахмед Чатаев до сих пор является гражданином Грузии, так как никто у него гражданства не отбирал.

"Я не говорю, что он приехал в Грузию с грузинским паспортом, возможно, въехал в страну с другим паспортом. Маловероятно, что одноногий, однорукий человек проник в страну по горам. Не исключаю, что его сюда заманили, с участием [международного] антитеррористического центра, членом которого Грузия является"- отметил Гела Николеишвили.







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