Ахмед Чатаев ликвидирован в ходе спецоперации в Тбилиси - «Рустави 2» раздобыла доказательства

28.11.2017 12:19



В кадрах видно, что нападающий, который идентифицирован как Гурам (Адам) Гумашвили выбегает из арендованной квартиры с автоматом в руках и стреляет. Он попадает в окружение спецназа. Его целью является бронемашина полиции, стоящая в тот момент перед корпусом. Через несколько секунд он падает вниз. Предположительно в него попадает пуля снайпера. Через несколько секунды с ликвидации нападающего взрывается его граната.



Из видеоматериала выясняется, что стрельба была обоюдной и интенсивной. Запись, отражающая главную часть спецоперации, длитеся 11 минут.



Видеоматериал предоставил "Рустави 2" один из местных жителей, по информации которого он является непосредственным очевидцем всей спецоперации. Источник утверждает, что вскоре после ликвидации одного из террористов остальные члены группы, оставшиеся в доме, взорвали себя. По его же сообщению, взрыв был такой силы, что волна выбросила одного из них наружу.



Следствие пока не называет имена ликвидированных, но распространяется информация, что один из них Ахмед Чатаев. Сейчас главный вопрос, как "однорукий Ахмед", разыскиваемый в нескольких странах, попал в Грузию.



По информации источника "Рустави 2", Ахмед Чатаев вместе с членами охраны въехал в страну несколько месяцев назад, после того, как ответственность за взрыв в стамбульском аэропорте Ататюрка возложили именно на Ахмеда Чатаева. В Службе государственной безопасности были информированы о том, что Чатаев въехал в Грузию. Им было известно о существовании квартиры, которую сняли Чатаев и члены его группировки по улице Бери Габриэл Салоси в Тбилиси.



Существует также информация, что до спецоперации в Тбилиси находились жена и ребенок Ахмеда Чатаева. Их вывели из дома за несколько часов раньше до начала спецоперации.





Телекомпания «Рустави 2» раздобыла эксклюзивный материал, на котором изображен ликвидированный Чатаев. А также фотографии, на которых виден его протез ноги. Кроме этого фотоматериала, телекомпания добыла видеоматериал с кадрами ликвидации одного из обвиняемых в терроризме в ходе спецоперации по улице Бери Габриэл Салоси. По этическим соображениям мы не выставляем эти видеоматериалы на показ.В кадрах видно, что нападающий, который идентифицирован как Гурам (Адам) Гумашвили выбегает из арендованной квартиры с автоматом в руках и стреляет. Он попадает в окружение спецназа. Его целью является бронемашина полиции, стоящая в тот момент перед корпусом. Через несколько секунд он падает вниз. Предположительно в него попадает пуля снайпера. Через несколько секунды с ликвидации нападающего взрывается его граната.Из видеоматериала выясняется, что стрельба была обоюдной и интенсивной. Запись, отражающая главную часть спецоперации, длитеся 11 минут.Видеоматериал предоставил "Рустави 2" один из местных жителей, по информации которого он является непосредственным очевидцем всей спецоперации. Источник утверждает, что вскоре после ликвидации одного из террористов остальные члены группы, оставшиеся в доме, взорвали себя. По его же сообщению, взрыв был такой силы, что волна выбросила одного из них наружу.Следствие пока не называет имена ликвидированных, но распространяется информация, что один из них Ахмед Чатаев. Сейчас главный вопрос, как "однорукий Ахмед", разыскиваемый в нескольких странах, попал в Грузию.По информации источника "Рустави 2", Ахмед Чатаев вместе с членами охраны въехал в страну несколько месяцев назад, после того, как ответственность за взрыв в стамбульском аэропорте Ататюрка возложили именно на Ахмеда Чатаева. В Службе государственной безопасности были информированы о том, что Чатаев въехал в Грузию. Им было известно о существовании квартиры, которую сняли Чатаев и члены его группировки по улице Бери Габриэл Салоси в Тбилиси.Существует также информация, что до спецоперации в Тбилиси находились жена и ребенок Ахмеда Чатаева. Их вывели из дома за несколько часов раньше до начала спецоперации.











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