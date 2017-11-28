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Антитеррористическая операция показала, что грузинские спецслужбы работают эффективно - посол Франции
28.11.2017 13:08
Руководитель дипломатической миссии Франции в Грузии Паскаль Монье откликнулся на проведенную с Тбилиси спецоперацию. Он положительно оценил работу грузинских спецслужб и заявил, что Франция выражает Грузии солидарность в борьбе с терроризмом.
«Все шокированы тем, что произошло на прошлой неделе на улице Бери Габриел Салоси. В это время я был в Батуми и узнал о случившемся по телевизору. Думаю, антитеррористическая операция показала нам, что грузинские спецслужбы работаю эффективно. Хочу выразить Солидарность в отношении Грузии и подчеркнуть важность сотрудничества в борьбе против терроризма, так как думаю, что именно это приносит эффективность», — заявил посол Франции в Грузии Паскаль Монье.
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