Пентагон обвинил Россию в небезопасном перехвате американского самолета над Черным морем

28.11.2017 14:06 Российский истребитель Су-30 в минувшую субботу осуществил "небезопасный" перехват разведывательного самолета P-8A Poseidon ВВС США, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.



"Американский самолет выполнял задачу в международном воздушном пространстве и не допускал действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение российской стороны", – заявила представитель Пентагона Мишель Балданза.



По ее словам, действия российского истребителя квалифицированы как небезопасные в связи с тем, что он пересек курс американского самолета справа налево, в результате Poseidon попал в форсажную струю российского самолета. Американский самолет вынужден был сойти с курса "с 15-градусным креном при мощной турбулентности".



М.Балданза добавила, что истребитель прошел от американского самолета на расстоянии около 15 метров.















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