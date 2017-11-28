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Пентагон обвинил Россию в небезопасном перехвате американского самолета над Черным морем


28.11.2017   14:06
Российский истребитель Су-30 в минувшую субботу осуществил "небезопасный" перехват разведывательного самолета P-8A Poseidon ВВС США, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

"Американский самолет выполнял задачу в международном воздушном пространстве и не допускал действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение российской стороны", – заявила представитель Пентагона Мишель Балданза.

По ее словам, действия российского истребителя квалифицированы как небезопасные в связи с тем, что он пересек курс американского самолета справа налево, в результате Poseidon попал в форсажную струю российского самолета. Американский самолет вынужден был сойти с курса "с 15-градусным креном при мощной турбулентности".

М.Балданза добавила, что истребитель прошел от американского самолета на расстоянии около 15 метров.






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