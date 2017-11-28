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СГБ готова предстать перед парламентской группой доверия по делу спецоперации
28.11.2017 14:09
Служба государственной безопасности выражает готовность предстать перед группой доверия, - об этом журналистам сообщил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили.
«Мы говорили, в том числе, и о спецоперации. Хочу подтвердить, что Служба госбезопасности выражает готовность предстать перед парламентом, перед группой доверия и ознакомить с первичной информацией о проведенной операции и событиях», - сказал Сесиашвили.
Что касается даты и формата, по его словам, об этом общество будет проинформировано позже.
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