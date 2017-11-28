Усупашвили: Объединение разведки с СГБ непоправимо навредит безопасности страны

28.11.2017 18:45 Лидер "Движения строительства" Давид Усупашвили заявил, что по правительственным поправкам запланировано вообще упразднить все государственные структуры, разрабатывающие и координирующие политику национальной безопасности, что повлечет непоправимый вред для обоих направлений.



По заявлению Усупашвили, запланирована не только отмена Службы разведки, и передача функций разведки Службе государственной безопасности, но и необоснованное, и часто искаженное распространение специфического для разведки режима полностью на Службу государственной безопасности.



Например, по заявлению Усупашвили, подходы, предусмотренные во время "провала" работающего на чужой территории разведчика (при его задержании в той стране) полностью распространяются на всех служащих СГБ, причем даже в случае преступления, совершенного ими в Грузии.



Он указывает на статью 41 закона СГБ, к которому добавляются пункты 20 и 21 следующего содержания:



Служащему службы, который был задержан, или взят под арест за осуществление связанной с разведывательной или государственной безопасностью, или другой деятельности, по решению начальника службы в полном размере сохраняется ежемесячное возмещение труда, и один день задержания или заключения считается за три дня службы.



А также в случаях, упомянутых в пунктах 18 и 20 той же статьи, служебная зарплата служащему возмещается соответственно в двойном и тройном размере.



Усупашвили обращается к парламенту Грузии, не допускать рассмотрение в ускоренном порядке за 2-3 дня, и принятие тремя слушаниями пакета из 112 законопроектов. А также обращается к представителям стратегических союзнических стран, снабдить правительство и парламент Грузии своевременными и квалифицированными советами, чтобы системы безопасности и разведки Грузии могли, как справиться с нуждами страны, так и осуществлять надежное взаимно полезное сотрудничество с международным демократическим содружеством.



Согласно законопроекту, представленному правительством Грузии, объединяются Государственная разведывательная служба и Служба государственной безопасности, что подразумевает, что к функциям СГБ добавляются вопросы, связанные с разведывательной деятельностью.

















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