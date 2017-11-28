Задержанный во время спецоперации в Тбилиси гражданин России продолжит сидеть в тюрьме

28.11.2017 19:27 Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвоката Саида Дудева, задержанного по обвинению в связях с террористами в ходе спецоперации в Тбилиси на проспекте монаха Габриела. Об этом журналистам сообщила консультант бюро председателя Тбилисского апелляционного суда консультант бюро председателя Тбилисского апелляционного суда Татия Квиривишвили.

По ее словам, сегодня судья Георгий Миротадзе рассмотрел эту жалобу без устных слушаний и оставил в силе решение первой инстанции.



Дудаев был задержан в рамках контртеррористической операции в Тбилиси 21 ноября на улице монаха Габриела. На следующий день спецслужбы штурмом взяли квартиру, в которой укрывались трое боевиков, они были ликвидированы. От полученных ранений скончался и боец спецназа Службы Госбезопасности Грузии.



На прошлой неделе суд во время закрытого заседания отправил Дудаева в заключение на время следствия. По данным адвоката Дудаева, его подзащитный является гражданином России.

Дудаеву грозит лишение свободы сроком от 10 до 17 лет.



Против него возбуждено уголовное дело по статьям «объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности» и «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка, сбыт или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в террористических целях».



По неподтвержденным данным, во время спецоперации в Тбилиси был уничтожен известный чеченский террорист Ахмед Чатаев, который обвиняется в организации теракта в стамбульском аэропорту. Кроме того, по информации «Рустави-2», грузинским силовикам также удалось ликвидировать во время спецоперации выходца из Панкисского ущелья Адама Гумашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

