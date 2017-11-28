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Граница Грузии функционирует в обычном режиме - МВД


28.11.2017   19:29
Спецоперация, проведенная 22 ноября в Тбилиси на проспекте монаха Габриела по обезвреживанию террористов, не повлияла на работу границы Грузии, и она функционирует в обычном режиме. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Граница работает в обычном режиме и осуществляет контроль», сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

На третий день после спецоперации телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на туристов из РФ распространила информацию о том, что на ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» на грузино-российской границе, грузинские пограничники не впускают в страну мужчин из северокавказских республик России.

Как уже сообщалось, согласно официальным данным, во время спецоперация по обезвреживанию террористов правоохранительные органы Грузии задержали одного и ликвидировали троих человек. По предварительной информации, один из ликвидированных – чеченец Ахмед Чатаев – один из руководителей ячейки террористической организации ИГ

Также стало известно имя задержанного в рамках спецоперации – им оказался гражданин России, Саид Дудаев. Его Тбилисский суд уже отправил в заключение на время следствия.

Дудаеву предъявлено обвинение по статьям «объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности» и «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка, сбыт или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в террористических целях». Задержанному грозит лишение свободы сроком от 10 до 17 лет.

По данным телекомпании «Рустави-2», кроме Чатаева одним из ликвидированных во время спецоперации был выходец из Панкисского ущелья Грузии Адам Гумашвили, который воевал в Сирии на стороне ИГ. Власти Грузии пока отказываются называть имена ликвидированных преступников.






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