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Задержанная в Кобулети гражданка Турции подозревается в связях с терроризмом
28.11.2017 21:55
Правоохранительные органы Грузии выясняют возможную связь задержанной в ходе проведенной 25 ноября в Кобулети спецоперации гражданки Турции с терроризмом, сообщает в среду аджарское телевидение.
По информации телеканала, об этом заявил представитель прокуратуры на заседании Батумского городского суда, где решался вопрос назначения предварительного заключения задержанной.
Телеканал отмечает, что в съемных квартирах в Батуми и Кобулети, где временно проживала задержанная, в ходе обыска было изъято оружие и боеприпасы.
Также сообщается, что на берегу одной из рек правоохранительные органы обнаружили тайник с гранатами.
Всего изъято несколько единиц огнестрельного оружия, сотни патронов и две гранаты.
По данным телеканала, задержанная отрицает свою вину и заявляет, что изъятое оружие ей не принадлежит.
Батумский суд в среду оставил задержанную в предварительном заключении.
Расследование, как сообщает телеканал, ведется по 236-й статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку и реализацию огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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