США продадут Польше вооружение на 500 миллионов долларов

29.11.2017 11:59 Пентагон направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Польше ракетно-артиллерийские комплексы и авиационные ракеты на общую сумму 500 миллионов долларов. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдеп не возражает против этой сделки.



В Пентагоне считают, что сделка отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, так как поможет «улучшить защищенность союзника по НАТО». «Польша собирается использовать эти средства обороны для усовершенствования своих вооруженных сил и улучшения защищенности и способности противостоять региональным угрозам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что половину стоимости контракта составит закупка мобильной артиллерийской системы залпового огня HIMARS. Еще на 250 миллионов долларов правительство Польши заказало целый ряд вооружений: от ракет для артиллерийских систем до GPS-приемников.



В сентябре этого года сейм Польши одобрил повышение расходов на оборону до 2,1 процента ВВП к 2020 году и до 2,5 процента ВВП с 2020 года. В оборонном ведомстве страны отметили, что дополнительные траты «необходимы для того, чтобы противостоять угрозам».



Согласно закону, Минобороны США обязано уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней на то, чтобы заблокировать сделку, однако это происходит крайне редко.



Лента.ру











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