Канадец казахского происхождения признался во взломе Yahoo по поручению ФСБ РФ

29.11.2017 12:03 ражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, признал свою вину. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов, опубликованном на сайте ведомства.



22-летний выходец из Казахстана в суде Сан-Франциско (штат Калифорния) "признал вину не только в хакерской деятельности от имени и по поручению своих сообщников из ФСБ, но и в кибератаках на более чем 11 тыс. ящиков электронной почты", отметили в Минюсте.



По данным следствия, Баратов, в частности, связан с тремя россиянами - двумя сотрудникам ФСБ РФ и еще одним человеком, которого американская сторона также называет хакером. Этих людей Минюст США объявил в розыск. Установлено также, что обвиняемый предлагал хакерские услуги в основном на русскоязычных специализированных интернет-площадках.



Как сообщает ТАСС, приговор в отношении Баратова может быть объявлен на следующих слушаниях 20 февраля 2018 года в суде Сан-Франциско. По каждому пункту обвинений канадцу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тыс. долларов.



Баратов прибыл из Казахстана в Канаду в 2007 году, через четыре года он получил гражданство этой страны. В марте 2017-го он был арестован в канадском Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам.



По делу пока арестован только Баратов. По утверждению Соединенных Штатов, Баратов и его сообщники взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность. В августе канадца экстрадировали в США. До этого он не признавал свою вину.















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