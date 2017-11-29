Чатаев попал в Грузию по заданию российских спецслужб - Макишвили

29.11.2017 13:03 По заявлению грузинского бойца АТО в Украине Давида Макишвили, Чатаев попал в Грузию именно по заданию российских спецслужб.



"Чатаев оказался в Грузии по заданию российских спецслужб, и вмешательству грузинских спецслужб"- говорит Макишвили.



По его словам, официально грузинские спецслужбы не сотрудничают с Россией, но между ними существует неофициальное сотрудничество. По словам Макишвили, этот факт подтверждает также то, что именно грузинские спецслужбы передали российским спецслужбам досье грузинского бойца Гии Церцвадзе.



По словам Макишвили, ввод Чатаева в Грузию российскими спецслужбами по одной из версий, возможно, служил подготовке мусульманского населения, и их последующей вербовке в страны Европы.



По рассказу Макишвили, после въезда Чатаева в Грузию грузинские спецслужбы сняли ему жилье, из которого он не выходил, но контакт с внешним миром поддерживал с помощью Дудаева.



По его же словам, Дудаева взяли не сотрудники Службы государственной безопасности, а оперативной службы Министерства внутренних дел, после чего спецоперацию по улице Габриэла Салоси начал спецназ МВД.



По словам Макишвили, СГБ с опозданием узнала информацию о спецоперации, и именно поэтому остановить процесс было невозможно.



"Спецоперация затянулась, поскольку два ведомства согласовывали друг с другом план действия, и окончательно сошлись на том, чтобы уничтожить террористов так, чтобы их невозможно было опознать"- говорит Макишвили.

















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