Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Чатаев попал в Грузию по заданию российских спецслужб - Макишвили


29.11.2017   13:03
По заявлению грузинского бойца АТО в Украине Давида Макишвили, Чатаев попал в Грузию именно по заданию российских спецслужб.

"Чатаев оказался в Грузии по заданию российских спецслужб, и вмешательству грузинских спецслужб"- говорит Макишвили.

По его словам, официально грузинские спецслужбы не сотрудничают с Россией, но между ними существует неофициальное сотрудничество. По словам Макишвили, этот факт подтверждает также то, что именно грузинские спецслужбы передали российским спецслужбам досье грузинского бойца Гии Церцвадзе.

По словам Макишвили, ввод Чатаева в Грузию российскими спецслужбами по одной из версий, возможно, служил подготовке мусульманского населения, и их последующей вербовке в страны Европы.

По рассказу Макишвили, после въезда Чатаева в Грузию грузинские спецслужбы сняли ему жилье, из которого он не выходил, но контакт с внешним миром поддерживал с помощью Дудаева.

По его же словам, Дудаева взяли не сотрудники Службы государственной безопасности, а оперативной службы Министерства внутренних дел, после чего спецоперацию по улице Габриэла Салоси начал спецназ МВД.

По словам Макишвили, СГБ с опозданием узнала информацию о спецоперации, и именно поэтому остановить процесс было невозможно.

"Спецоперация затянулась, поскольку два ведомства согласовывали друг с другом план действия, и окончательно сошлись на том, чтобы уничтожить террористов так, чтобы их невозможно было опознать"- говорит Макишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китай вложил более 6 млрд. долларов в реализацию проектов в рамках «Шелкового пути»
Украина и Грузия договорились о поставке товаров в обход России
Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Давид Усупашвили призвал парламент Грузии и не спешить с утверждением реформы правительства
Из Турции в Азербайджан отправляется первый поезд по БТК
EBRD: Квирикашвили является лидером с точки зрения проведения реформ в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна