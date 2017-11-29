В Мадриде и Каталонии проводится спецоперация против «грузинской мафии»

29.11.2017 15:03 Национальная полиция Испании начала спецоперацию против «грузинской мафии» в Мадриде и Каталонии. Информацию об этом распространяют испанские СМИ.



В рамках спецоперации против организованной преступности, которая предположительно, касается обмывания денег, правоохранители провели операцию по обыску в нескольких жилых квартирах в Барселоне и Мадриде.



По предварительным данным, среди задержанных – супруга одного из лидеров мафии.

















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