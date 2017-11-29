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В Мадриде и Каталонии проводится спецоперация против «грузинской мафии»


29.11.2017   15:03
Национальная полиция Испании начала спецоперацию против «грузинской мафии» в Мадриде и Каталонии. Информацию об этом распространяют испанские СМИ.

В рамках спецоперации против организованной преступности, которая предположительно, касается обмывания денег, правоохранители провели операцию по обыску в нескольких жилых квартирах в Барселоне и Мадриде.

По предварительным данным, среди задержанных – супруга одного из лидеров мафии.







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