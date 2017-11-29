МВД Грузии подключено к спецоперации в Испании

29.11.2017 17:36 К проходящей в Испании спецоперации подключена и грузинская сторона, сообщают в МВД Грузии.



В ведомстве заявляют, что спецоперация пока не завершена, поэтому дополнительную информацию, в том числе по поводу количества задержанных, они распространят позднее.



По информации испанских СМИ, в рамках проводимой операции против грузинской мафии в Мадриде и Каталонии задержаны 16 человек. Как сообщается, преступная группа в основном занималась разбоем и отмыванием денег.



Правоохранительные органы Испании в среду провели операцию по борьбе с организованной преступной группировкой, большая часть членов которой – выходцы из Грузии, задержаны 23 человека, говорится в сообщении полиции.



Операцию проводили совместно Национальная полиция Испании и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Задержанные подозреваются в квартирных кражах и отмывании денег.



Обыски проведены в Барселоне, ряде других каталонских городов и в Мадриде.















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