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МВД Грузии подключено к спецоперации в Испании
29.11.2017 17:36
К проходящей в Испании спецоперации подключена и грузинская сторона, сообщают в МВД Грузии.
В ведомстве заявляют, что спецоперация пока не завершена, поэтому дополнительную информацию, в том числе по поводу количества задержанных, они распространят позднее.
По информации испанских СМИ, в рамках проводимой операции против грузинской мафии в Мадриде и Каталонии задержаны 16 человек. Как сообщается, преступная группа в основном занималась разбоем и отмыванием денег.
Правоохранительные органы Испании в среду провели операцию по борьбе с организованной преступной группировкой, большая часть членов которой – выходцы из Грузии, задержаны 23 человека, говорится в сообщении полиции.
Операцию проводили совместно Национальная полиция Испании и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Задержанные подозреваются в квартирных кражах и отмывании денег.
Обыски проведены в Барселоне, ряде других каталонских городов и в Мадриде.
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