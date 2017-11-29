Ника Мелия о двух версиях спецоперации 22 ноября

29.11.2017 19:15 По заявлению одного из лидеров ЕНД Ники Мелия, у происшедшего по улице Бери Габриэл Салоси есть два объяснения: либо Служба безопасности проморгала передвижение террористов в городе, либо какая-то группа на государственном уровне согласовала их ввод в страну для выполнения каких-то неизвестных целей и задач.



"У этого факта есть всего лишь два объяснения. Или люди, обвиняемые в международном терроризме, проникли в страну, и затем смогли разместиться в центре Тбилиси, и им удалось так, что будто бы спецслужбы проморгали невообразимое вооружение, которое они устроили в жилой квартире. Или же есть другое объяснение, что какая-то группа на государственном уровне согласовала их вход в страну для выполнения неопределенных целей и задач. После это соглашение было нарушено, и события, которые мы видели, произошли и развивались вне этого соглашения"- заявил Ника Мелия.



Депутат полагает, что первая версия практически исключается по нескольким причинам:



"Первая практически исключается, то есть то, что они прокрались на территорию, поскольку по заявлению Службы государственной безопасности мы знаем, что за этими людьми несколько недели осуществлялась слежка. Более того, если любой из нас, любой депутат пойдет в Исани, в Навтлуги, и поговорит с местными жителями, убедится, что практически все в один голос говорят, что не несколько недели, а в течение месяцев вели слежку за этим корпусом. Об этом говорит местное население. Это исключает, что эти люди тайно проникли в страну.



Исходя из этого, на поверхности лежит реальность, что система государственной безопасности развалена. Следует установить, что реально было мотивом и целью этих людей, кто им содействовал в том, чтобы в течении месяцев они спокойно жили в многоквартирном жилом корпусе. На поверхности лежит реальность, что соответствующие ведомства, и особенно Служба государственной безопасности не обеспечивает жизнь граждан в безопасной среде"- заявил Ника Мелия.

















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