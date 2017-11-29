Глава СГБ предоставит группе доверия информацию об антитеррористической операции в Тбилиси

29.11.2017 21:36 В ближайшие дни глава СГБ предстанет перед парламентской группой доверия и предоставит депутатам первичную информацию о расследовании в связи со спецоперацией на улице Бери Габриэл Салоси. Об этом заявил на пленарном заседании парламента глава комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



По его словам, у населения и у депутатов действительно много вопросов, ответы на которые будут получены в ближайшее время.



«Думаю, что все кто разумно подходят к этому вопросу, понимают почему на сегодняшний день СГБ не говорит об этом открыто, на то имеются причины», — отметил Сесиашвили. По его словам, на фоне нехватки информации по вполне понятным причинам появляются разные версии, хотя некоторые из них он считает неприемлемыми.



В частности, к таким он отнес заявление депутата от «Национального движения» Ирмы Надирашвили, которая заявила, что пока власть молчит, то право на жизнь имеет и версия о том, что это сама власть запустила в страну обвиняемого в терроризме Ахмеда Чатаева.



«Госпожа Ирма говорила о версиях, но версия версии рознь, а политические нападки и оскорбление – это другое. Версия о том, что якобы террористов запустила сама Служба госбезопасности оскорбительна. Что вы этим говорите членам семьи геройски погибшего спецназовца и его соратникам? Якобы их же руководство впустило в страну врагов и убило их соратника и члена семьи? Это же очень большое оскорбление, вы же сами в это не верите? Это постыдно с вашей стороны! Действительно, произошел тяжелейший факт, однако мы должны суметь, хотя бы иногда, консолидироваться и опять-таки встать на защиту наших общих интересов, так как эта страна принадлежит всем нам и обязанность каждого из нас состоит в защите всех граждан», — отметил Сесиашвили.

















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