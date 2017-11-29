Прошла неделя с контртеррористической операции: что нам известно и чего не знаем

29.11.2017 21:51 Прошла ровно неделя с тех пор, как в Тбилиси по улице Бери Габриэл Салоси проводилась спецоперация, однако детали дела до сих пор не известны. Общественности официально не известно, кто были люди, почти 20 часов оказывающие ожесточенное сопротивление правоохранителям. Официально до сих пор не подтверждается, был ли действительно убит в ходе спецоперации боевик ISIS, один из участников лапанкурской операции Ахмед Чатаев. Есть вопросы также о том, как эта т.н. преступная группа попала в Грузию, и как они ввезли в страну оружие. С тем, чтобы получить ответы на эти, и другие вопросы парламентское меньшинство уже пригласило министра юстиции и начальника СГБ в парламент.



Согласно информации депутата "Грузинской мечты" Ираклия Сесиашвили:



"Служба государственной безопасности выражает готовность, предстать перед группой доверия в парламенте, и ознакомить с первичной информацией о проведенной спецоперации, и этих событиях". О дате сообщат позже.



Кем являются обвиняемый, и ликвидированные лица



Служба государственной безопасности до сих пор не раскрывает информацию о задержанном, и ликвидированных лицах в результате спецоперации 21-22 ноября. Было сказано лишь то, что во время спецоперации одного задержали, трое были ликвидированы.



В своем первом официальном заявлении СГБ сообщала, что "ведется полная идентификация личности этих лиц", а также о том, что несколько недель вели наблюдение за обвиняемыми. Без ответа остается вопрос - если не знали личности, за кем следила Служба государственной безопасности, или как не сумела идентифицировать их в течение нескольких недель? Должностные лица по-прежнему заявляют, что люди, которые были ликвидированы во время спецоперации, не идентифицированы.



В течение нескольких дней распространяется информация о том, что в ходе спецоперации были ликвидированы один из участников спецоперации Лапанкури, боевик ISIS, Ахмед Чатаев, включенный в международный террористический список США, и члены его охраны. Новый министр внутренних дел ни подтвердил, и не опроверг версию ликвидации Чатаева. По словам Гахария, "это версии, и интерпретации", и надо дождаться завершения расследования. Между тем, по словам главы СГБ Вахтанга Гомелаури, "есть подозрение, что среди погибших во время спецоперации находится Ахмед Чатаев".



Два дня назад "Рустави 2" распространил фотографию, сделанную на месте специальной операции, где видны части тела и протез ноги одного из ликвидированных лиц. Как известно, у Чатаева не было правой руки, и левой ноги. На фотографии родственники опознали Чатаева. Кто такой Ахмед Чатаев, читайте здесь.



"Рустави 2" со ссылкой на надежный источник сообщает, что второй ликвидированный является еще одним членом ISIS, Гурам / Адам Гумашвили, однако родственники Гумашвили не подтверждают это. По их словам, человек на фотографии, распространенной после спецоперации, физически не похож на Гумашвили, и кроме того, он находится в Сирии.



Что касается задержанного в ходе спецоперации, по его же желанию ни адвокат, ни прокуратура не называют его имя. Известны только инициалы - С.Д. Первоначально сообщалось, что это был еще один участник специальной операции Лапанкури, Сурхо Дудаев, а два дня назад Апелляционный суд подтвердил СМИ, что обвиняемый в терроризме - гражданин России Саед Дудаев. (В то же время распространяется информация, что возможно Сурхо Дудаев официально изменил имя). Тбилисский городской суд определил задержанному тюремное заключение в виде меры пресечения. Процесс полностью был закрыт.



Кроме того, в информации нескольких медиа средств сообщалось, что во время спецоперации сбежали два террориста, но Служба государственной безопасности не подтверждает это. По их словам: "Мы не подтверждаем информацию о том, что другие сбежали. Из тех, кто был в квартире, один был задержан, трое ликвидированы".



Текущее расследование



В течение 24 часов после спецоперации не была известна статья, по которой проводилось расследование. 23 ноября прокуратура сообщила, что единственный задержанный в ходе спецоперации обвиняется в объединении в террористической организации, и пособничестве террористической деятельности, а также в приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях. Перед предъявлением обвинения адвокат задержанного заявил журналистам, что его подзащитный является гражданином России, был задержан до начала специальной операции, и не контактирует с террористической организацией.



До сих пор неизвестно гражданство людей, которые были ликвидированы во время спецоперации. По заявлению министра внутренних дел, расследование также ведется и в других странах, и мы имеем дело с международным терроризмом. Однако не известно, правоохранительные органы не отвечают на вопрос, в каких других странах проводятся расследования.



"Рустави-2" со ссылкой на "надежный источник" сообщает информацию о том, что после того, как от рук вооруженных лиц, находящихся в квартире по улице Бери Габриэл Салоси, погиб грузинский спецназовец, в спецоперацию включилась турецкая сторона, и последние несколько штурма они провели вместе с СГБ. В то же время сначала распространялась информация, что в спецоперации 22 ноября участвовала американская сторона, что посол США не подтвердил. По словам Яна Келли, эксперты ФБР включились в расследование только после спецоперации, и до настоящего времени оказывают техническую помощь грузинским правоохранителям.



Женщина и ребенок в квартире



В день спецоперации распространилась информация, что в квартире вместе с подозреваемыми находилась женщина с детьми, но Служба государственной безопасности вскоре же опровергла информацию. Первоначально информацию о том, что в квартире находятся женщина и ребенок, распространил руководитель Фонда интеграции народов Кавказа Умар Идигов. Затем, житель улицы Бери Габриэл Салоси, Тамаз Читаев рассказал "Первому каналу", что часто видел во дворе живущую в квартире женщину и ребенка. О том, что в целевом доме спецоперации жили муж, жена, и малолетний ребенок, рассказал также источник "Либерал".



"Табула" тоже говорила с соседями. По словам одного из них, он видел людей, против которых проводилась спецоперация, но не знает, жили ли вместе с ними женщина и дети. По словам респондента, рядом живет чеченская семья, и у них есть дети. По словам другого респондента "Табулы", около года назад в квартире жила женщина с ребенком, но потом ту же квартиру арендовали другие.





"Табула"











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