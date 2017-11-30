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В Грузии задержали гражданку Турции за хранение автоматов и боеприпасов


30.11.2017   12:02
По обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в городе Кобулети задержана гражданка Турции, 35-летняя Ф.О. Об этом сегодня сообщает МВД Грузии.

Согласно официальным данным, во время обыска при задержании женщины были изъяты 1 граната и 40 боевых патронов, а в городе Батуми, во время обыска временного жилья обвиняемой, полиция изъяла обоймы автомата модели АК-74 и 18 боевых патронов.

Кроме того, полиция обнаружила целый арсенал, спрятанный в селе Квирике Кобулетского района. По данным Аджарского телевидения, оружие хранилось в бочке, зарытой в землю на берегу реки.

«Из тайника были изъяты три автомата АК-74 и АКМ, граната и 198 боевых патронов», отмечают в МВД и подчеркивают, что по данным экспертизы, изъятые автоматы, патроны и взрывчатые вещества являются боевыми и пригодны для стрельбы.

Расследование началось по факту по 2 и 3 части статьи 236 УК Грузии.

По информации Аджарского телевидения, гражданка Турции была задержана сотрудниками МВД Грузии 25 ноября, в результате спецоперации, проведенной на улице Агмашенебели в Кобулети.

28 ноября Батумский городской суд отправил обвиняемую в предварительное заключение. Судья настаивал на закрытии заседания, однако адвокаты выступили против.

В ходе заседания прозвучало слово «терроризм».

«Следственные действия проводятся для установления связей обвиняемой с террористической организацией», — заявил прокурор. По его словам, расследование ведется по нескольким направлениям. В точ числе, будет проверена информация о возможных связях Ф.О. с террористической организацией.

Сама задержанная гражданка Турции отрицает свою вину и утверждает, что найденные боеприпасы не принадлежат ей.






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