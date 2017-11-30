Пять человек были привлечены к уголовной ответственности в Грузии по обвинению в перевозке безакцизных сигарет

30.11.2017 13:37 Пять человек были привлечены к уголовной ответственности в Грузии по обвинению в хранении, реализации и перевозке 14,7 тысяч пачек безакцизных сигарет, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина страны.



Контрабандная продукция была изъята в Тбилиси, а также в муниципалитетах Кутаиси (регион Имерети), Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), Гардабани и Болниси (регион Квемо Картли).



Общая стоимость изъятой продукции составили 39 тысяч лари (более 14 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье «выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки группой лиц, совершенные в особо крупном размере». Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.



В Следственной службе заявляют, что ведомство и в будущем буде активно бороться с подобными преступлениями.















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