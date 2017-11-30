НПО выражают обеспокоенность в связи с расширением полномочий СГБ

30.11.2017 22:20 Гражданский сектор выражает обеспокоенность в связи с расширением полномочий Службы государственной безопасности в рамках «ускоренного» процесса структурной реорганизации правительства.



12 неправительственных организаций в своем совместном заявлении акцентируют внимание на слияние СГБ и Службы разведки, и отмечают, что в результате объединения двух ведомств Служба госбезопасности получит «чрезмерную, неконтролируемую власть и рычаги тотального контроля».



Предметом обеспокоенности НПО является предоставление СГБ тех полномочий Службы разведки, согласно которым, сотрудник ведомства «без раскрытия принадлежности к службе», может занять должность в органах исполнительной власти, а также в частных предприятиях и организациях. До этого времени, СГБ в целях обеспечения государственной безопасности, могла направить сотрудника в государственные организации с установленным правительством «высоким уровнем риска безопасности».



По заявлению НПО, «возникает легитимное подозрение, что предложенные изменения являются попыткой вернуть и укрепить практику т.н. ОДР (Офицер действующего резерва), укоренившуюся в Советском Союзе». НПО считают, что запланированные законодательные поправки «противоречат принципам демократического государства» и, «с высокой вероятностью», приведут к злоупотреблению властью и пошатнут основы институционального управления страной».



О негативных сторонах концентрации власти в руках СГБ говорит также Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC). По заявлению организации, это особенно проблематично «в тех условиях, когда институциональное устройство, несбалансированные функции, низкий уровень подотчетности, неэффективный парламентский контроль над деятельностью Службы госбезопасности» и без того были предметом критики со стороны общества.



Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) также откликается на расширение полномочий Службы государственной безопасности. АМЮГ, наряду с другими вопросам обращает внимание на те поправки, в соответствии с которыми в отношении ответственных лиц СГБ и агентства, ответственного за тайное прослушивание, не распространяется закон «О несовместимости интересов и коррупции», который регулирует вопросы должностного несоответствия, конфликта интересов, получения подарков и представления имущественной декларации.



Неправительственные организации призывают Парламент Грузии не распространять механизмы контроля, предоставляемые Службе разведки, полностью на Службу госбезопасности. Они также требуют, чтобы процесс законодательных изменений проходил «в разумных сроках, с участием всех заинтересованных сторон», чтобы «реформы таких масштабов осуществлялись на основании публичных обсуждений и максимального консенсуса».



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