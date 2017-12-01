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Спецоперация в Кобулети не имеет связи со спецоперацией в Тбилиси - глава МВД
01.12.2017 14:11
Спецоперация, проведенная в Кобулети не имеет связи со спецоперацией в Тбилиси, - об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Георгия Гахария, отвечая на соответствующий вопрос.
«С полной ответственностью хочу заявить, что спецоперация, проведенная в Кобулети не имеет связи с операцией в Тбилиси», - сообщил Георгий Гахария.
Напомним, несколько дней назад в Кобулети была задержана женщина, изъято большое количество огнестрельного оружия.
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