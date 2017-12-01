Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД утверждает, что задержанный и ликвидированные в ходе спецоперации лица въехали в страну нелегально


01.12.2017   14:12
По заявлению министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, по первичным данным, лица, задержанные и ликвидированные в ходе антитеррористической спецоперации, въехали в Грузию нелегальным путем.

«Все детали и нюансы устанавливаются. По первичным данным можем сказать, что это был нелегальный путь. Соответственно, в ближайшее время все детали будут исследованы и у нас будут все ответы», - заявил Георгий Гахария.

На вопрос журналистов, владел ли министр информацией о том, что у одного из убитых во время спецоперации было оружие Вооруженных сил Грузии, Гахария ответил, что «слышит об этом впервые».

«Таких версий может распространиться много... Мы очень хорошо понимаем, что очень много вопросов, но у всего своя мера. Следствие сейчас находится в активной фазе. Подождем», - отметил министр ВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна