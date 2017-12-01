Глава МВД утверждает, что задержанный и ликвидированные в ходе спецоперации лица въехали в страну нелегально

01.12.2017 14:12 По заявлению министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, по первичным данным, лица, задержанные и ликвидированные в ходе антитеррористической спецоперации, въехали в Грузию нелегальным путем.



«Все детали и нюансы устанавливаются. По первичным данным можем сказать, что это был нелегальный путь. Соответственно, в ближайшее время все детали будут исследованы и у нас будут все ответы», - заявил Георгий Гахария.



На вопрос журналистов, владел ли министр информацией о том, что у одного из убитых во время спецоперации было оружие Вооруженных сил Грузии, Гахария ответил, что «слышит об этом впервые».



«Таких версий может распространиться много... Мы очень хорошо понимаем, что очень много вопросов, но у всего своя мера. Следствие сейчас находится в активной фазе. Подождем», - отметил министр ВД.















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