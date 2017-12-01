Двое человек задержаны в Грузии за сбыт фальшивых денег

01.12.2017 14:15 Двое человек были задержаны в Грузии по обвинению в хранении и сбыте поддельных денег, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.



По данным следствия, обвиняемые реализовали фальшивые купюры номиналом в 50 и 100 лари в Имеретии. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли 15 поддельных купюр номиналом в 100 лари.



Уголовное дело возбуждено по второй части 212 статьи УК Грузии. Обвиняемым грозит от семи до десяти лет тюрьмы.



Следствие по делу продолжается. На данном этапе проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других лиц, причастных к преступлению.















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