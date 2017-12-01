СГБ Грузии официально подтвердил самоподрыв Ахмеда Чатаева

01.12.2017 14:22 Разыскиваемые в мире по обвинению в терроризме Ахмед Чатаев совершил самоподрыв в квартире в Тбилиси. Об этом заявила руководитель пресс-службы СГБ Грузии Нино Гиоргобиани.



"Хотим предоставить общественности дополнительную информацию в связи со спецоперацией. На основании предоставленных международными партнерами информации, Служба государственной безопасности начала проведение специальных дополнительных мероприятий с целью обезвреживания возможной преступной группировки. В рамках спецоперации был задержан один человек.



Важно отметить, что на начальном этапе спецоперации Контртеррористический департамент СГБ проводил с ними переговоры, требуя сдаться. Параллельно, с целью обеспечения безопасности населения, была осуществлена эвакуация местных жителей из корпуса и прилегающей территории. Члены преступной группы отказались от предложения правоохранителей сдаться - открыли огонь из автоматического оружия и бросили гранаты.



Спецоперация проходила в гостонаселенном районе и все конкретные шаги планировались с учетом максимальной безопасности населения. В результате спецоперации, длившейся 20 часов, были ликвидированы двое, а находящийся в квартире один человек, Ахмед Чатаев, совершил самоподрыв", - заявила Гиоргобиани.



По ее словам, члены преступной группы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. В процессе идентификации эти лиц участвуют "наши партнеры".



Гиоргобиани также подчеркнула, что в ходе следствия будет установлено, как указанные лица проникли в Грузию, а также их связи с другими преступниками.



Напомним, что глава МВД Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что по первичным данным, эти лица проникли в Грузию нелегально. В связи с этим ранее редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе заявила, что все они въехали в страну легально.















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