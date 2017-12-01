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СГБ: Информация о побеге во время спецоперации двух членов преступной группы не соответствуют действительности
01.12.2017 15:12
По заявлению руководителя службы по связям с общественностью Службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани, распространившаяся информация о том, что во время спецоперации два члена преступной группы сумели бежать, не соответствует действительности.
«Распространившаяся информация о том, что двум членам преступной группы удалось бежать во время спецоперации, не соответствует действительности. На этом этапе следствия Служба безопасности работает с международными партнерами для превенции возможных угроз, чтобы безопасность населения была максимально соблюдена», - сказала Нино Гиоргобиани.
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