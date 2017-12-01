Жена и ребенок Ахмеда Чатаева не находятся в Грузии - СГБ

01.12.2017 15:51 Во время проведения антитеррористической операции в Тбилиси в квартире не было женщины и ребенка, — об этом заявила глава пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани.



«Могу сказать, что жена и ребенок Ахмеда Чатаева не находятся в Грузии. Они покинули страну несколько лет назад. Что касается распространенной информации о том, что в квартире были женщина и ребенок, это ложная информация», — заявила Нино Гиоргобиани на брифинге, отметив, что неверной является и информация, якобы среди погибших был Адам Гумашвили.



По ее словам, продолжаются следственные мероприятия по установлению оружия. Что касается участия спецслужб иностранного государства в спецоперации, непосредственно в спецоперации не принимала участие ни одна спецслужба иностранной страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

