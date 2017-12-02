Правительство Великобритании рекомендует всем ведомствам удалить «Антивирус Касперского»

02.12.2017 13:15

Британское правительство выпустило новое предупреждение о рисках для безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского».



Об этом сообщает ВВС.



«Национальный центр кибербезопасности направил всем правительственным ведомствам предупреждения относительно использования продуктов «Лаборатории Касперского» для систем, связанных с национальной безопасностью», - говорится в сообщении.



Агентство по кибербезопасности Великобритании считает, что программное обеспечение может быть использовано российским правительством.



Как отмечается, антивирусное программное обеспечение, которое продает «Лаборатория Касперского», требует широкого доступа к файлам на компьютерах и в сетях для сканирования вредоносного кода. Также нужна возможность общаться с компанией, чтобы получать обновления и делиться данными о том, что программа находит.



Однако беспокойство заключается в том, что это может быть использовано российским государством для шпионажа.



Чиновники говорят, что решение национального центра кибербезопасности базируется на анализе рисков, а не на том, что такие шпионские действия уже произошли.



«Учитывая оценку того, что россияне проводят кибератаки против Великобритании, мы считаем, что некоторые правительственные и критические национальные системы находятся в зоне повышенного риска», - сказал технический директор центра Иан Леви.



18 сентября Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского» федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и угрозой для национальной безопасности. Эта поправка дала законодательную силу решению администрации Дональда Трампа, которое обязывало раньше все гражданские госучреждения удалить софт Касперского из своих информационных сетей.

















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