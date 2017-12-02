Сотрудники МВД Грузии задержали двух членов преступной группы

02.12.2017 17:49 Сотрудники департамента полиции Имерети, Рачи-Лечхуми и Квемо Сванетии МВД Грузии в селе Бролискеди Терджольского района по обвинению в разбое задержали членов преступной группы, двух граждан Азербайджана: Р.А. 1988 года рождения и Х. А. 1973 года рождения.



По информации МВД, следствием установлено, что 1 декабря нынешнего года в селе Сакасрия Харагаульского района на Н.М и А.М, направлявшихся на автомобиле марке «BMW» из Тбилиси в сторону Батуми, напали пять лиц, вооруженных огнестрельным оружием. Нападавшие, угрожая опасным для жизни насилием и применением силы, отобрали у них 140 тысяч долларов США, мобильные телефоны, а также личные вещи и скрылись с места происшествия.



Правоохранители в результате проведенных по горячему следу оперативных мероприятий установили личности всех членов преступной группы. Установлено, что среди них три гражданина Грузии и двое граждан Азербайджана. По предварительной информации, оба они являются активными членами группировки криминального авторитета, т.н. вора в законе – Н.С. (прозвище «Гули»).



Правоохранители задержали двух членов преступной группы – Р.А. и Х.А. на следующий день. При личном обыске полиция изъяла часть похищенной суммы – 90 тысяч долларов США. Для задержания других членов группы ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.



Следствие ведется в соответствии с подпунктом «б» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части ст. 179 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.















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