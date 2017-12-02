Следует усовершенствовать институт школьных приставов - МВД

02.12.2017 19:50 Следует усовершенствовать институт школьных приставов, чтобы осуществить превенцию тех конфликтов, которые начинаются в образовательном пространстве и могут продолжиться за его пределами, - об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Как отмечают в МВД, на каждый факт насилия министерство проявит строжайшее реагирование.



«Борьба с насилием - наша главнейшая задача, и мы сделаем все для того, чтобы общество, особенно несовершеннолетние, были защищены. В последние годы в сфере правосудия несовершеннолетних был осуществлен ряд реформ. Несмотря на это, превенция преступности среди несовершеннолетних по-прежнему остается одним из вызовов для правоохранительных органов.



В то же время, важна роль самой системы образования для воспитания несовершеннолетних и формирования их сознания. Следует усилить в этом направлении совместные усилия общества, в том числе, педагогов, психологов и родителей. Следует усовершенствовать институт школьных приставов, чтобы они обеспечивали порядок и безопасность не только на территории школы, но и превенцию тех конфликтов, которые начинаются в образовательном пространстве и потенциально могут продолжиться за пределами этого пространства.



Министерство внутренних дел обратит особое внимание на превенцию преступности среди несовершеннолетних и, с этой целью, на тесное сотрудничество с другими государственными учреждениями, обществом и международными организациями. В то же время, в случае аналогичных преступлений среди несовершеннолетних, Министерство внутренних дел проявит адекватное реагирование, и все виновные будут наказаны в соответствии с законом», - говорится в заявлении МВД.



Напомним, что в результате драки учащихся одной из школ двое школьников были ранены. Один скончался по дороге в клинику, а второй - сегодня, после второй хирургической операции.















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