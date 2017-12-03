Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В АНБ США нашли российского шпиона


03.12.2017   15:46
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Нгиа Хоан Фо признал себя виновным в похищении секретной информации в течение нескольких лет. Об этом сообщает Голос Америки.

По данным обвинения, Нгиа Хоан Фо работал в элитном отделе АНБ, занимающемся кибероперациями, и в 2010-2015 годы выносил из офиса сверхсекретные документы и компьютерные файлы.

67-летний Фо, родившийся во Вьетнаме, может быть приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен в начале апреля.

Сотрудник разведывательного ведомства США на условиях анонимности сообщил, что именно домашний компьютер Фо, на котором хранились похищенные им файлы, позволил российской разведке получить доступ к американским секретам. Фо использовал антивирусную программу Лаборатории Касперского.

Министерство внутренней безопасности США в сентябре распорядилось, чтобы федеральные структуры прекратили использование программ Касперского.

2 декабря СМИ сообщили, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение российской технологической компании "Лаборатория Касперского".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна