В АНБ США нашли российского шпиона

03.12.2017 15:46 Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Нгиа Хоан Фо признал себя виновным в похищении секретной информации в течение нескольких лет. Об этом сообщает Голос Америки.



По данным обвинения, Нгиа Хоан Фо работал в элитном отделе АНБ, занимающемся кибероперациями, и в 2010-2015 годы выносил из офиса сверхсекретные документы и компьютерные файлы.



67-летний Фо, родившийся во Вьетнаме, может быть приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен в начале апреля.



Сотрудник разведывательного ведомства США на условиях анонимности сообщил, что именно домашний компьютер Фо, на котором хранились похищенные им файлы, позволил российской разведке получить доступ к американским секретам. Фо использовал антивирусную программу Лаборатории Касперского.



Министерство внутренней безопасности США в сентябре распорядилось, чтобы федеральные структуры прекратили использование программ Касперского.



2 декабря СМИ сообщили, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение российской технологической компании "Лаборатория Касперского".















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