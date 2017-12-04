К мониторингу безопасности в школах подключится патрульная полиция

04.12.2017 11:34 К мониторингу безопасности в школах подключится патрульная полиция, - об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии, касающемся трагедии на улице Хорава.



Вчера в связи с этим состоялась рабочая встреча главы МВД Георгия Гахария и министра образования и науки Михаила Чхенкели, в ходе которой они договорились по нескольким вопросам.



« ...Особое внимание было уделено усилению мер безопасности и роли службы школьных приставов в учебных заведениях, а также перспективам сотрудничества службы школьных приставов и правоохранительных органов. Министры договорились создать межведомственную рабочую группу, которая разработает конкретный план превенции преступности и будет полностью координировать процесс.



Основная цель группы будет заключаться активизации в школах превенционных образовательных и информационных активностей, кампаний, направленных против насилия, соблюдении общественного порядка и школьной дисциплины...



В деятельность рабочей группы будут активно включены представители тех государственных ведомств, неправительственного сектора и международных организаций, которые работают в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних. На встрече также было решено, что на начальном этапе к мониторингу безопасности в школах подключится патрульная полиция», - говорится в заявлении МВД.















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