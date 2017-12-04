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На взятке задержан сотрудник Зугдидского муниципалитета


04.12.2017   11:44
Сотрудники Службы госбезопасности Грузии по обвинению в получении взятки задержали главного специалиста службы архитектуры и по надзору мэрии Зугдидского муниципалитета Рамаза Б. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый потребовал в качестве взятки от иностранного гражданина 20 тысяч долларов. В свою очередь он пообещал оформить разрешение на строительство ресторана и утверждение проекта здания.

30 ноября 2017 года чиновник получил половину требуемой суммы — 10 тысяч долларов, после чего был задержан, — отмечают в СГБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 11 до 15 лет.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе сотрудники СГБ по обвинению во взяточничестве задержали чиновника в мэрии города Поти – главного специалиста службы культуры мэрии.

По данным следствия, чиновник обещал иностранному бизнесмену в ускоренном режиме вынести на аукцион числящийся на балансе министерства экономики земельный участок, а также помочь в будущем с оформлением разрешения на строительство.

В качестве взятки он потребовал 10% от стоимости земельного участка – 24 тысячи лари (8,8 тысяч долларов), а восемь тысяч лари (около 3 тысяч долларов) потребовал передать ему заранее.

Восемь тысяч лари обвиняемый получил от гражданина, имя которого не разглашается, 1 декабря. В момент получения взятки чиновник был задержан сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ.






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