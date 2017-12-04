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По делу об убийстве несовершеннолетних задержаны еще три человека
04.12.2017 12:52
В связи с фактом умышленного убийства двух подростков, произошедшего на улице Хорава в Тбилиси, МВД задержало еще трех человек. Заявление в связи с этом распространяет МВД Грузии.
«Сотрудники департамента полиции Тбилиси в результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных в связи с фактом убийства, произошедшего 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси, рано утром 4 декабря задержали граждан Т.К, Г.Ш и З.Ц.
Следствием установлено, что Т.К, а также его детям – Л.К. и М.К. стало известно, что несовершеннолетний Г.Дж. 2001 года рождения совершил особо тяжкое преступление, о чем не сообщил правоохранителям. Соответственно, гражданин Т.К. задержан за укрывательство преступления.
Что касается граждан Л.К. и М.К., в отношении их ведутся следственные действия и, возможно, круг лиц, привлеченных к уголовной ответственности за укрывательство преступления и неизвещение.
Кроме вышеотмеченного, следствие также установило, что граждане – Г.Ш. и З.Ц. содействовали тому, что Г.Дж. скрылся. Соответственно, граждане Г.Ш. и З.Ц. задержаны за укрывательство преступления.
Министерство внутренних дел продолжает оперативно-розыскные и следственные действия в связи с фактом убийства, произошедшего на улице Хорава», - говорится в заявлении.
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