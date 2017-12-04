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В Ахалцихе, близ машины депутата, прогремел взрыв


04.12.2017   13:07
В Ахалцихе, по улице Аспиндзы, у городского собрания Ахалцихе, вблизи от машины депутата "Грузинской мечты" Амбарцума Бабояна произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал. Во время взрыва в машине никого не было.

Взрыв был такой силы, что стекла машины разбились, выворочена земля.

По существующей информации, взрыв произошел в половине девятого вечера.

По информации Министерства внутренних дел, в связи с происшедшим началось следствие по части 2 статьи 187 УК, что подразумевает умышленное повреждение чужого имущества.








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