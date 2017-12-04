|
США рады помочь Грузии в технической части расследования дела о терроризме - посол
04.12.2017 14:17
Американская сторона рада оказать помощь Грузии в технической части расследования, заявил посол США в Грузии Ян Келли.
По словам дипломата, сейчас расследование пытается получить больше информации о намерениях данной группировки.
«Думаю, что в этой связи много вопросов имеется и у правительства Грузии. Это международный вопрос, который касается всех. Мы рады, что можем оказать помощь в рамках наших возможностей. Личность двух лиц пока идентифицировать не удается из-за отсутствия идентификационных данных», — отметил Ян Келли.
Анимация Анны Чубинидзе «Карманный человек» победила на международном фестивале в Бразилии
Детская анимация Анны Чубинидзе «Карманный человек» победила на международном фестивале 2017 года в Бразилии.
Фильм рассказывает об истории маленького человека, Эдгара, который живет в старом чемодане. Его откроет слепой человек и обнаружит внутри Эдгара, после чего они становятся лучшими друзьями, а маленький человек переселятся в карман друга.
Над созданием «Карманного человека» работали французская анимационная студия Folimage и грузинская студия Kvali XXI.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна