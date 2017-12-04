США рады помочь Грузии в технической части расследования дела о терроризме - посол

04.12.2017 14:17 Американская сторона рада оказать помощь Грузии в технической части расследования, заявил посол США в Грузии Ян Келли.



По словам дипломата, сейчас расследование пытается получить больше информации о намерениях данной группировки.



«Думаю, что в этой связи много вопросов имеется и у правительства Грузии. Это международный вопрос, который касается всех. Мы рады, что можем оказать помощь в рамках наших возможностей. Личность двух лиц пока идентифицировать не удается из-за отсутствия идентификационных данных», — отметил Ян Келли.

Анимация Анны Чубинидзе «Карманный человек» победила на международном фестивале в Бразилии



Детская анимация Анны Чубинидзе «Карманный человек» победила на международном фестивале 2017 года в Бразилии.



Фильм рассказывает об истории маленького человека, Эдгара, который живет в старом чемодане. Его откроет слепой человек и обнаружит внутри Эдгара, после чего они становятся лучшими друзьями, а маленький человек переселятся в карман друга.



Над созданием «Карманного человека» работали французская анимационная студия Folimage и грузинская студия Kvali XXI.















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