Превенцией преступлений в образовательных учреждениях займется межведомственная группа МВД и Минобразования

04.12.2017 14:37 В Грузии создана межведомственная рабочая группа для превенции преступлений в образовательных учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки. Инициатива принадлежит министру внутренних дел Георгию Гахария и главе Минобразования Михаилу Чхенкели.



Это стало необходимо после того, как из-за разборки между школьниками погибли двое учеников 11 класса. Задержан один обвиняемый – 2001 года рождения, а еще один, также несовершеннолетний, скрывается.



Межведомственная рабочая группа разработает конкретный план для превенции преступлений и будет вести полную координацию этого процесса. Министры уделили особое внимание необходимости усилению роли школьных приставов и ужесточению мер безопасности в образовательных учреждениях. Служба школьных приставов работает с 2010 года. Им запрещается проводить какие-нибудь карательные мероприятия, они лишь обязаны заботиться о безопасности школьников.



По решению министров, на первом этапе следить за безопасностью в школах будут сотрудники патрульной полиции.



Среди основных задача межведомственной группы – активизация информационных и образовательных кампаний против насилия. Кроме того, будет созданы условия для доступности к психологической помощи среди несовершеннолетних.



К работе группы активно подключатся представители государственных учреждений, неправительственного сектора, международных организаций, работающих в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних.



Против обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии", что карается лишением свободы сроком от 13 до 17 лет.















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