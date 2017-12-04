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Генерал Бен Ходжес полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не будет
04.12.2017 15:00
На то, что РФ осуществит полномасштабное вторжение на украинские территории, шансов почти нет. Такое мнение высказал командующий силами США в Европе Бен Ходжес.
"Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария. А путь, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию", - отметил Ходжес в интервью "Европейской правде".
Именно такой стратегии сдерживания придерживается и НАТО: нужно иметь способность к защите и демонстрировать ее. Американский военный уверен, что украинское руководство и структуры безопасности понимают важность такого подхода.
По мнению Ходжеса, прежде всего опасность нового военного обострения в Украине уменьшили военнослужащие, которые не позволили россиянам и подконтрольным им сепаратистам продвигаться вглубь территории. Хотя не стоит забывать и о помощи Запада.
Однако, для того, чтобы западные партнеры не потеряли интерес к Украине, нужно, чтобы мы продолжили реформировать страну.
"Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты средств военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом - тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая "усталость от Украины", - сообщил Ходжес.
Ранее Бен Ходжес выражал обеспокоенность относительно российско-белорусских учений "Запад-2017", аргументируя опасность тем, что россияне могут использовать прием "троянского коня", чтобы оставить в Беларуси оружие.
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