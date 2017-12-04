Разыскиваемый несовершеннолетний сдался правоохранителям

04.12.2017 18:53 Разыскиваемый за убийство на улице Хорава несовершеннолетний Г.Дж. сдался правоохранителям



Г. Дж. предъявили обвинения заочно вчера.



Вместе с тем, на сегодняшнем заседании суда, его и еще одного обвиняемого Г.Б. заключили под стражу.



Прокуратура Тбилиси в связи с фактом, произошедшим у 51-о публичной школы в Тбилиси, привлек к ответственности по факту возможного преднамеренного убийства несовершеннолетнего двух несовершеннолетних лиц – Г.Б. и Г.Дж.



Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния между несовершеннолетними стали два подростка.



Сегодня же полиция задержала еще троих лиц по делу об убийстве на улице Хорава.















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