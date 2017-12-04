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Разыскиваемый несовершеннолетний сдался правоохранителям
04.12.2017 18:53
Разыскиваемый за убийство на улице Хорава несовершеннолетний Г.Дж. сдался правоохранителям
Г. Дж. предъявили обвинения заочно вчера.
Вместе с тем, на сегодняшнем заседании суда, его и еще одного обвиняемого Г.Б. заключили под стражу.
Прокуратура Тбилиси в связи с фактом, произошедшим у 51-о публичной школы в Тбилиси, привлек к ответственности по факту возможного преднамеренного убийства несовершеннолетнего двух несовершеннолетних лиц – Г.Б. и Г.Дж.
Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния между несовершеннолетними стали два подростка.
Сегодня же полиция задержала еще троих лиц по делу об убийстве на улице Хорава.
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