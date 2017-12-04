В Грузии служба разведки и безопасности не будут объединять

04.12.2017 19:00 На сегодняшнем заседании бюро стало известно, что Службы разведки и безопасности не будут объединять.



Как заявил журналистам парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, решение уже принято.



«Сегодня мы обратились к бюро, отозваны те законы, которые связаны с объединением Службы государственной безопасности и Службы разведки. Проходили консультации внутри правительства, также с парламентом и принято такое решение. Ничего не могу сказать по аргументации, было принято решение, которое подлежит исполнению», — отметил Тадумадзе.















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