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В Грузии служба разведки и безопасности не будут объединять
04.12.2017 19:00
На сегодняшнем заседании бюро стало известно, что Службы разведки и безопасности не будут объединять.
Как заявил журналистам парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, решение уже принято.
«Сегодня мы обратились к бюро, отозваны те законы, которые связаны с объединением Службы государственной безопасности и Службы разведки. Проходили консультации внутри правительства, также с парламентом и принято такое решение. Ничего не могу сказать по аргументации, было принято решение, которое подлежит исполнению», — отметил Тадумадзе.
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