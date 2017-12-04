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МВД Грузии делает официальное заявление по поводу сдачи несовершеннолетнего, находившимся в розыске


04.12.2017   19:01
По информации министерства внутренних дел, обвиняемый в убийстве на улице Хорава, произошедшем 1-го декабря, второй подозреваемый подросток Г.Дж сдался правоохранителям.

«Примечательно, что суд присудил одному из обвиняемых в убийстве на улице Хорава Г.Б предварительное заключение, а второму несовершеннолетнему Г.Дж было присуждено заключение условно.

На данном этапе МВД Грузии выявило и задержало два главных фигуранта дела. К уголовной ответственности привлечены и другие лица. Продолжаются следственные мероприятия в отношении лиц включенных в дело, по определению их статуса фигурирования в деле.

Хотим подчеркнуть, что в процессе расследования каждым правоохранителем была предусмотрена сенситивность этого дела из – за участия в нем несовершеннолетних. МВД благодарит всех полицейских, интенсивная работа которых в круглосуточном режиме обеспечивала расследование дела и задержание обвиняемого.

Министерство внутренних дел еще раз высказывает глубокое сожаление в связи со смертью двух подростков и соболезнует членам их семей и близким», — сказано в заявлении МВД Грузии.






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