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Все участники преступления установлены и задержаны - глава МВД
04.12.2017 23:03
Все участвовавшие в преступлении фигуры установлены и задержаны. На данном этапе розыскные мероприятия больше не проводятся, - утверждает глава МВД Грузии Георгий Гахария, воздержавшийся однако, конкретизировать связанные с делом детали.
Напомним, что в Тбилиси драка подростков завершилась смертельным ранением двоих школьников.
Заявление о деле также сделал заместитель главного прокурора Грузии.
По его словам, допрошено более 100 лиц, однако он не исключил, что, исходя из обстоятельств дела, статус конкретных лиц изменится.
В прокуратуре отмечают, что на данном этапе работы по розыску лиц, принимавших участие в инциденте на улице Хорава в Тбилиси, больше не ведутся.
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