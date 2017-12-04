Все участники преступления установлены и задержаны - глава МВД

04.12.2017 23:03 Все участвовавшие в преступлении фигуры установлены и задержаны. На данном этапе розыскные мероприятия больше не проводятся, - утверждает глава МВД Грузии Георгий Гахария, воздержавшийся однако, конкретизировать связанные с делом детали.



Напомним, что в Тбилиси драка подростков завершилась смертельным ранением двоих школьников.



Заявление о деле также сделал заместитель главного прокурора Грузии.



По его словам, допрошено более 100 лиц, однако он не исключил, что, исходя из обстоятельств дела, статус конкретных лиц изменится.



В прокуратуре отмечают, что на данном этапе работы по розыску лиц, принимавших участие в инциденте на улице Хорава в Тбилиси, больше не ведутся.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

