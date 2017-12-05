Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ продолжает устанавливать личности ликвидированных в ходе спецоперации в Тбилиси


05.12.2017   12:11
По информации начальника Службы государственной безопасности, работа по установлению личности ликвидированных в ходе спецоперации все еще продолжается.

"Одного из них мы уже знаем, над остальными работаем вместе с нашими коллегами, мы попросили американскую сторону, и они помогут нам в установлении остальных лиц"- заявил Вахтанг Гомелаури.

По его же словам спецоперация проводилась правильно, и закончилась в правильной последовательности. В разговоре о версиях Гомелаури отметил, что грузинской стороне помогает Федеральное бюро расследования США.

Спецоперация, которая шла 20 часов, закончилась вечером 22 ноября. По информации Службы государственной безопасности, задержан 1 человек, трое убиты. В ходе спецоперации был задержан Саед Дудаев.

В столкновении правоохранителей и подозреваемых в терроризме погиб один спецназовец, четверо были ранены.

В ходе контртеррористической спецоперации в Тбилиси, по улице Бери Габриэл Салоси 22 ноября, Ахмед Чатаев взорвал себя. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили этот факт после экспертизы.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна