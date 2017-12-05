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СГБ продолжает устанавливать личности ликвидированных в ходе спецоперации в Тбилиси
05.12.2017 12:11
По информации начальника Службы государственной безопасности, работа по установлению личности ликвидированных в ходе спецоперации все еще продолжается.
"Одного из них мы уже знаем, над остальными работаем вместе с нашими коллегами, мы попросили американскую сторону, и они помогут нам в установлении остальных лиц"- заявил Вахтанг Гомелаури.
По его же словам спецоперация проводилась правильно, и закончилась в правильной последовательности. В разговоре о версиях Гомелаури отметил, что грузинской стороне помогает Федеральное бюро расследования США.
Спецоперация, которая шла 20 часов, закончилась вечером 22 ноября. По информации Службы государственной безопасности, задержан 1 человек, трое убиты. В ходе спецоперации был задержан Саед Дудаев.
В столкновении правоохранителей и подозреваемых в терроризме погиб один спецназовец, четверо были ранены.
В ходе контртеррористической спецоперации в Тбилиси, по улице Бери Габриэл Салоси 22 ноября, Ахмед Чатаев взорвал себя. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили этот факт после экспертизы.
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